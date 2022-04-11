Спикер Кремля Песков не стал комментировать слова Кадырова о скором наступлении на все города Украины

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11 апреля 2022, 13:09

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова Рамзана Кадырова о скором наступлении на все украинские города. Соответствующее видео глава Чеченской Республики опубликовал прошлой ночью в своем Telegram-канале.

«Песков не стал комментировать слова Кадырова о скором наступлении на все города Украины», — пишет TG-канал ТАСС.

Спикер Кремля напомнил, что министерство обороны России дважды в день проводит брифинги по теме специальной операции, которая осуществляется на территории соседнего государства.

Ранее в понедельник сообщалось, что спецназ ликвидировал под городом Изюмом, расположенном в Харьковской области, Тараса Бобанича, одного из руководителей «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).