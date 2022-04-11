Российский спецназ ликвидировал под Изюмом одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича

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11 апреля 2022, 12:30

Российский военный, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российский спецназ ликвидировал под городом Изюмом, расположенном на территории Харьковской области, Тараса Бобанича, одного из руководителей «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом проинформировало министерство обороны страны.

«Российский спецназ в 5 км южнее Изюма ликвидировал одного из руководителей запрещенного в России "Правого сектора" Тараса Бобанича», — привел данные, предоставленные Минобороны, Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сделал заявление о том, что операция по освобождению ее территории от войск Украины будет интенсифицирована.