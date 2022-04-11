Пушилин: операция по освобождению территории ДНР от войск Украины будет интенсифицирована

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11 апреля 2022, 12:15

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Операция по освобождению территории Донецкой народной республики от украинских войск будет интенсифицирована. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель ДНР Денис Пушилин.

«Пушилин заявил, что операция по освобождению территории ДНР будет интенсифицирована», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Также политик отметил, что количество мирных жителей города Мариуполя, погибших из-за действий сил Украины, может превышать 5 тысяч.

Ранее в понедельник Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Народная милиция ДНР взяла под свой контроль асфальтный завод в Мариуполе.