Telegram-канал WarGonzo: Народная милиция ДНР взяла под контроль асфальтный завод в Мариуполе

Аргументы Недели → В мире 13+

11 апреля 2022, 11:26

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Народная милиция ДНР взяла под свой контроль асфальтный завод, расположенный на территории города Мариуполя. Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«НМ ДНР взяла под контроль асфальтный завод в Мариуполе. Об этом сообщают источники проекта @wargonzo на донбасской передовой», — говорится в процитированной публикации.

TG-канал отмечает, что предприятие, о котором идет речь, «входит в большую конгломерацию промзон на севере Мариуполя и прилегает непосредственно к территории завода Ильича».

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден от украинских сил на 80%.