Спикер НМ ДНР Басурин: порт в Мариуполе освобожден от украинских сил на 80%

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11 апреля 2022, 09:37

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Порт в городе Мариуполе освобожден от украинских сил на 80%. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80%», — говорится в публикации, появившейся в понедельник в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России выложило видео, на котором запечатлен залповый пуск крылатых ракет «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины с фрегата Черноморского флота. Данный ролик был размещен на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».