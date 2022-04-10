Минобороны России выложило видео залпового пуска «Калибров» по объектам армии Украины с фрегата Черноморского флота

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10 апреля 2022, 14:02

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео залпового пуска снарядов «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины с фрегата Черноморского флота. Данный ролик появился на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами “Калибр” по объектам ВСУ», — прокомментировали выложенную запись в Минобороны.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Киев заявил, что получил от Украины «список вооружений», который намерен обсудить с Военным комитетом ЕС.