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Боррель после визита в Киев заявил, что получил от Украины «список вооружений», который намерен обсудить с Военным комитетом ЕС

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Боррель после визита в Киев заявил, что получил от Украины «список вооружений», который намерен обсудить с Военным комитетом ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Киев заявил, что получил от Украины «список вооружений», который намерен обсудить с Военным комитетом ЕС. Об этом информирует ТАСС.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам своего визита на Украину 8-9 апреля заявил, что получил от украинцев "список вооружений", который он собирается обсудить с Военным комитетом ЕС», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением о восстановлении Таврической губернии в ее исторических границах.

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