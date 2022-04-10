Депутат ГД от Крыма Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в исторических границах — с Бердянском и Мелитополем

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10 апреля 2022, 13:16

Крым, Server Amzayev / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением о восстановлении Таврической губернии в ее исторических границах — с городами Бердянском и Мелитополем. Об этом информирует РИА Новости.

«Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил восстановить Таврическую губернию в ее исторических границах», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

В начале XX века Таврическая губерния включала в себя восемь уездов. Три из них — Бердянский, Мелитопольский и Днепровский — находились вне пределов Крымского полуострова.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива написал в своем Telegram, что британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита на Украину поставил задачу подготовить «кровавые провокации» в Одессе и Харькове.