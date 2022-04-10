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Экс-депутат Рады Кива: Джонсон во время визита на Украину поставил задачу подготовить «кровавые провокации» в Одессе и Харькове

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Экс-депутат Рады Кива: Джонсон во время визита на Украину поставил задачу подготовить «кровавые провокации» в Одессе и Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, The Presidential Office of Ukraine

Глава британского правительства Борис Джонсон во время визита на Украину поставил задачу подготовить «кровавые провокации» в Одессе и Харькове. Об этом написал в своем Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Премьер Великобритании Джонсон лично приезжал в Киев к Зеленскому и, по моей информации от сотрудников контрразведки, поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации и теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем», — говорится в публикации Кивы.

По его словам, «англосаксам нужны новые ужасные картинки для обвинений и следующего удара по экономике России».

Ранее сегодня сообщалось, что армия РФ ликвидировала с помощью высокоточных ракет украинские установки С-300 на территории Николаевской и Харьковской областей.

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