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Российская армия ликвидировала высокоточными ракетами украинские установки С-300 в Николаевской и Харьковской областях

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Российская армия ликвидировала высокоточными ракетами украинские установки С-300 в Николаевской и Харьковской областях
Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала посредством высокоточных ракет украинские установки С-300 на территории Николаевской и Харьковской областей. Соответствующую информацию озвучил спикер министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300», — заявил Конашенков на сегодняшнем брифинге.

Как сообщалось ранее в воскресенье, советник руководителя ЛНР Родион Мирошник указал на то, что «планом-минимум» специальной операции на Украине должно стать полное очищение Донбасса от киевских войск.

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