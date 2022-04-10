Советник главы ЛНР Мирошник: «планом-минимум» спецоперации на Украине должно стать полное очищение Донбасса от киевских войск

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10 апреля 2022, 10:39

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

«Планом-минимум» специальной операции на Украине должно стать полное очищение территории Донбасса от киевских войск. С соответствующим заявлением выступил Родион Мирошник, советник руководителя ЛНР.

«Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире “Соловьев LIVE” заявил, что “планом-минимум” спецоперации на Украине должно стать полное очищение ДНР и ЛНР от украинских боевиков», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

По словам советника, республики Донбасса должны существовать в качестве самостоятельных государственных образований, которые выбирают свой путь развития.

Как сообщалось ранее сегодня, российский омбудсмен Татьяна Москалькова проинформировала, что между Москвой и Киевом произошел новый обмен пленными.