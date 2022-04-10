Татьяна Москалькова: между Москвой и Киевом произошел новый обмен пленными, среди них четыре сотрудника Росатома

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10 апреля 2022, 10:10

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, Kremlin Pool / globallookpress.com

Между Москвой и Киевом произошел новый обмен пленными, среди них четыре сотрудника Росатома. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ.

«Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле», — говорится в публикации Москальковой.

Ранее в воскресенье сообщалось, что министерство обороны РФ продемонстрировало на видео уничтожение украинского бронетранспортера ударом беспилотного летательного аппарата.