Минобороны России показало на видео уничтожение украинского БТР ударом беспилотника

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10 апреля 2022, 09:28

Беспилотники, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение украинского бронетранспортера ударом беспилотника. Запись, предоставленную военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры уничтожения украинского БТР ударом российского беспилотника», — прокомментировал выложенный ролик TG-канал.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия и республики Донбасса противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран.