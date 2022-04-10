Минобороны России показало на видео уничтожение украинского БТР ударом беспилотника

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение украинского бронетранспортера ударом беспилотника. Запись, предоставленную военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Минобороны публикует кадры уничтожения украинского БТР ударом российского беспилотника», — прокомментировал выложенный ролик TG-канал.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия и республики Донбасса противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран.