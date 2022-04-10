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Минобороны России показало на видео уничтожение украинского БТР ударом беспилотника

, 09:28

Минобороны России показало на видео уничтожение украинского БТР ударом беспилотника
Беспилотники, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение украинского бронетранспортера ударом беспилотника. Запись, предоставленную военным ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны публикует кадры уничтожения украинского БТР ударом российского беспилотника», — прокомментировал выложенный ролик TG-канал.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия и республики Донбасса противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран.

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Политика

Александр Бородай обвинил СБУ в организации платных «снайперских сафари» на жителей Донбасса

Украинские военные и представители спецслужб Украины во время восьмилетнего конфликта организовывали платную охоту на жителей Донбасса. Такие поездки «на сафари» регулярно организовывались в 2015-м и 2016-м годах, при этом организатором таких «охот» по людям выступала СБУ. Такие «мероприятия» проводились для тех, кто платил деньги за то, чтобы попробовать свои навыки в реальной боевой ситуации, а не стрелять исключительно по мишеням на стрельбищах. Заместитель председателя комитета комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай обвиняет украинских военных и спецслужбы Украины.