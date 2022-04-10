Пушилин: Россия и республики Донбасса противостоят не одной Украине, а целому конгломерату стран

Россия и республики Донбасса противостоят не одной Украине, а целому конгломерату государств. С соответствующим заявлением выступил руководитель ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Российская Федерация здесь противостоят уже точно не одной Украине, а целому конгломерату стран», — процитировал Пушилина Telegram-канал ТАСС.
Политик отметил, что на стороне Киева действуют зарубежные наемники и «прикомандированные инструкторы».
С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Как сообщалось ранее в воскресенье, украинский президент Владимир Зеленский указал на то, что киевские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации в стране.