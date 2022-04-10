Владимир Зеленский: киевские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации на Украине

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10 апреля 2022, 07:54

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Киевские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации на Украине. На это указал президент страны Владимир Зеленский.

«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — сказал Зеленский в ходе интервью агентству Associated Press.

На вопрос, достаточно ли западные государства поставляют вооружений киевской стороне, политик дал отрицательный ответ.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный дипломат Анатолий Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации соседней страны.