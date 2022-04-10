Владимир Зеленский: киевские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации на Украине

Киевские власти не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации на Украине. На это указал президент страны Владимир Зеленский.
«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — сказал Зеленский в ходе интервью агентству Associated Press.
На вопрос, достаточно ли западные государства поставляют вооружений киевской стороне, политик дал отрицательный ответ.
С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный дипломат Анатолий Антонов назвал крайне важной цель достичь денацификации и демилитаризации соседней страны.