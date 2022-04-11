ЕК внесла 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности

Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности, сообщает ТАСС.
Такое решение ЕК означает, что авиакомпании не имеют права осуществлять рейсы в страны Евросоюза, а также летать над их территориями. Отмечается, что в чёрный список попали «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и другие компании.
«Аэрофлот» уже принял решение, согласно которому будет корректировать прежние маршруты и начнёт программу диверсификации авиапарка.
Ранее в России из-за санкций прекратили работу авиакомпании, работающие в сегменте деловых перевозок. Такие решения связаны с санкциями против России из-за начала военной операции на Украине.