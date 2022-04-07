В России из-за санкций прекращают работу авиакомпании, работающие в сегменте деловых перевозок

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7 апреля 2022, 15:52 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

С начала действия антироссийских санкций три крупные авиакомпании, работающие в сегменте деловых перевозок, прекратили полеты. Не выполняют рейсы «Сириус Аэро», BJET и Jet24.



В «Сириус Аэро» было десять самолетов Embraer Legacy и Hawker. Девять бортов перегнали в Ригу, еще один находится в Стамбуле.



Прекратила полеты и BJET, управлявшая шестью самолетами. Два из них пришлось вернуть лизингодателю, четыре проданы. Интересно, что технику отказались обслуживать даже в «нейтральных» странах. Об этом сообщил гендиректор компании Алексей Бутримов.



Он считает, что бизнес-авиация оказалась под угрозой «фактического истребления», перевод в российский реестр по сути обнуляет стоимость борта, обслуживание невозможно:



«Нет вторичного или серого рынка запчастей. Например, Bombardier Global 7500 — это единичные самолеты, на них невозможно найти комплектующие».



В настоящее время в BJET изучают возможность освоить некоторые типы ремонтов на производстве в Истре и выпускать расходники.



Прекратила полеты по России авиакомпания Jet24: два из десяти самолетов уже реализованы, три выставлены на продажу. Еще пять бортов в управлении принадлежат иностранным собственникам. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, поставки запчастей через третьи страны «делают эксплуатацию невыносимой»: если раньше деталь шла два дня, то сейчас — месяц. Растут и цены: например, один из элементов гидросистемы стоил $25 тыс. благодаря схеме с обменным фондом, а сейчас его предлагают купить за $400 тыс.



По данным экспертов, с конца февраля трафик бизнес-авиации в РФ сократился на 50–70%. Стоимость рейса за границу удвоилась, а по России выросла в полтора раза. Так, рейс из Москвы в Петербург в конце февраля стоил $25 тыс., а теперь — около $40 тыс.



Ряд авиакомпаний все же рассчитывает продолжить работу. Так, у «Меридиана» из шести самолетов российских собственников четыре перевели из бермудского реестра в РФ: три Gulfstream G450 и один Airbus A320–232. Все они продолжают полеты.



Число рейсов казанской «Тулпар Эйр» за последний месяц даже увеличилось на 30–40%, но это в основном за счет перелетов по РФ. Тем не менее авиакомпания продолжает работать по направлениям Турции и ОАЭ.



