Премьер Грузии Гарибашвили заявил об отсутствии планов открывать «второй фронт»

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11 апреля 2022, 12:53 Источник: РБК

Ираклий Гарибашвили, фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что не допустит открытие «второго фронта» для поддержки Украины, так как Грузии важно поддерживать «мир и стабильность», сообщает РБК со ссылкой на «Рустави-2».

В Грузии не будут открывать «второй фронт». По словам Гарибашвили, на Украине происходит настоящая трагедия, а власти Грузии, в свою очередь, «должны поддерживать мир и стабильность».

«Другого фронта в Грузии не будет, мы этого не допустим и будем продолжать защищать наших граждан и наше государство», — сказал Гарибашвили на заседании правительства.

Ранее Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, заявил, что Польша в ближайшие несколько недель может открыть на Украине второй фронт западнее Киева.