Игорь Стрелков: Польша в ближайшие недели может открыть на Украине второй фронт западнее Киева

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23 марта 2022, 11:30 Источник: URA.RU

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Польша в ближайшие несколько недель может открыть на Украине второй фронт западнее Киева. О возможном открытии нового фронта высказались бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков и бывший председатель совета министров Луганской народной республики (ЛНР), политолог Марат Баширов.

Стрелков написал в своем telegram-канале пост, в котором говорится: «Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет "открыт новый фронт" западнее Киева». По его словам, «об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса"для участия в боевых действиях на западной Украине».

Баширов отметил, что американский президент Джо Байден разрешил полякам отправить войска на помощь украинским войскам во время своего недавнего визита в Варшаву. Политолог подчеркнул, что это будет нарушением устава НАТО со стороны Польши, - сообщает URA.RU.

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