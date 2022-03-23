Кеосаян о жестокости нацбатов на Украине: мрак, дно

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23 марта 2022, 11:03

Кинорежиссер, сценарист, телеведущий Тигран Кеосаян рассказал о жестокости нацбатов на Украине. По словам Кеосаяна, он не только видит, что происходит на Украине, но и знает из разговора с "очень сведущими людьми".

Телеведущий выразил мнение в эфире радио Sputnik, что "слово "денацификация" в отношении Украины – это не лозунг, это не пропаганда, это реальность".

"То, что происходит сейчас во взаимоотношениях между нацбатами и мирными жителями. И это фантастическая история по своему мраку, по дну, по ужасу", - подчеркнул он.

Кеосаян рассказал историю, как сбегали украинские боевики из Мариуполя, прикрываясь детьми. Донецкий патруль на КПП остановил машину с беженцами, в которое ехали мужчина, женщина и двое детей. Военные обратили внимание, что дети ведут себя очень зажато.

По словам Кеосаяна, "родителей" отвели в сторону, и дети рассказали, как эти неизвестные им дядя и тетя подошли к машине, расстреляли их папу и маму, приказали им молчать и пригрозили: "И вас убьем". А сами уселись в машину к детям и поехали из Мариуполя. "И это правда, есть свидетельства. Так что слово "денацификация" – это не пустой звук", – заключил Тигран Кеосаян.

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев рассказал, что украинские военные пытаются сбежать из окруженного Мариуполя под видом местных жителей. Одного поймали в шубе и платье.