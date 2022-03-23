В ДНР рассказали, что военные ВСУ пытаются покинуть Мариуполь с мирными гражданами, переодевшись в платья

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23 марта 2022, 08:33

фото: vk.com/dnr_online_su

Украинские военные пытаются покинуть окруженный Мариуполь вместе с мирными гражданами. Военнослужащие ВСУ при этом переодеты в женскую одежду. Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев рассказал, что военные пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Некоторые ходят в женских платьях.

По словам майора Кокарева, один из боевиков, пытавшихся покинуть Мариуполь, был задержан в шубе, платье и в женских туфлях. "Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик", - отметил офицер ДНР. Военные ДНР допрашивают задержанных и отправляют в нужные инстанции.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 22 марта сообщил, что во вторник российские военные открыли восемь гуманитарных коридоров, Украина заявила еще четыре дополнительных маршрута. Более 68 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя.

По данным Минобороны РФ, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в различных городах, а также 6 862 иностранных граждан из 25 стран.