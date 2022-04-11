The Times: Швеция и Финляндия собираются вступить в НАТО будущим летом

Аргументы Недели → Политика 13+

11 апреля 2022, 08:52

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Швеция и Финляндия собираются вступить в Североатлантический альянс будущим летом. Об этом, как информирует ТАСС, написало британское издание The Times.

«Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом, сообщает газета The Times со ссылкой на источники», — говорится в публикации, появившейся в понедельник в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит признаков пересмотра Российской Федерацией своих планов по Украине. По словам Столтенберга, альянс должен заниматься усилением обороны и подготовкой длительных санкций.