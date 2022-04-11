Экстренные службы Крыма сообщили, что на севере республики был сбит украинский беспилотник

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11 апреля 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Крым, pixabay.com

На севере Крыма ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат. Соответствующую информацию предоставил журналистам в ночь на понедельник, 11 апреля, источник в экстренных службах региона.

Согласно последним данным, беспилотник был сбит в районе поселка Таврический Красноперекопского района. Поступила информация о том, что обломки аппарата повредили один из домов. Подчеркивается, что в результате случившегося никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия работают представители силовых ведомств Крыма.