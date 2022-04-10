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Захарова ответила на высказывание главы итальянского МИД Ди Майо по поводу российского энергетического шантажа

, 22:10 Источник: Telegram

Захарова ответила на высказывание главы итальянского МИД Ди Майо по поводу российского энергетического шантажа
Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в воскресенье на слова министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о "возможном" энергетическом шантаже России.

Ди Майо накануне поездки в Алжир для подписания договора по поставкам газа сообщил, что эта сделка позволит Италии «ответить на возможный российский шантаж».

Захарова в своем телеграм-канале заметила, что «итальянский деятель», как всегда, «что-то перепутал».

«Это не Россия шантажирует Европейский cоюз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать - вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский cоюз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину», - написала Захарова.

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