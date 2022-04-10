Захарова ответила на высказывание главы итальянского МИД Ди Майо по поводу российского энергетического шантажа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в воскресенье на слова министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о "возможном" энергетическом шантаже России.
Ди Майо накануне поездки в Алжир для подписания договора по поставкам газа сообщил, что эта сделка позволит Италии «ответить на возможный российский шантаж».
Захарова в своем телеграм-канале заметила, что «итальянский деятель», как всегда, «что-то перепутал».
«Это не Россия шантажирует Европейский cоюз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать - вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский cоюз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину», - написала Захарова.