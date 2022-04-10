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Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне своего визита в Москву пообщался с президентом Турции Эрдоганом

, 21:21 Источник: ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне своего визита в Москву пообщался с президентом Турции Эрдоганом
Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos/Keystone Press Agency/globallook.com

Накануне своего визита в Москву канцлер Австрии Карл Нехаммер поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия турецкого президента.

Главы государств обсудили турецко-австрийские отношения и российскую военную спецоперацию в Украине.

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что [Турция] продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной», - говорится в сообщении канцелярии.

Кроме того, Эрдоган и Нехаммер обсудили сотрудничество в области поставок в Европу энергетических ресурсов.

Встреча в Москве Карла Нехаммера и Владимира Путина запланирована на понедельник, 11 апреля.

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