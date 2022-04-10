Аргументы Недели Политика 13+

В понедельник состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера

, 19:56 Источник: ТАСС

В понедельник состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, Steffi Loos/dpa/globallook.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили как в ведомстве федерального канцлера Австрии, так и в пресс-службе Кремля, сообщает в воскресенье ТАСС.

По сообщению австрийской газеты Kronen Zeitung, Нехаммер намерен содействовать мирному урегулированию украинского конфликта. Его поездка согласована как с руководством Евросоюза, так и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В субботу Карл Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шыгалем и мэром Киева Виталием Кличко. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Минобороны России заявило о подготовке Киевом акций с массовым уничтожением гражданских лиц в ЛНР, для обвинения в этом ВС РФ

Официальный Киев при поддержке ряда стран Запада продолжает подготовку чудовищных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике, с целью дальнейшего обвинения в этом Вооружённых сил Российской Федерации и формирований ЛНР. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Политика

Политика

Джо Байден и Нарендра Моди проведут виртуальную встречу 11 апреля

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди 11 апреля проведут виртуальную встречу, в ходе которой планируют обсудить ряд вопросов, в частности, борьбу с пандемией COVID-19, климатический кризис, укрепление мировой экономики, а также поддержание открытого и основанного на правилах международного порядка с целью укрепления безопасности, демократии и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.