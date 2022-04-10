В понедельник состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера

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10 апреля 2022, 19:56 Источник: ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, Steffi Loos/dpa/globallook.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили как в ведомстве федерального канцлера Австрии, так и в пресс-службе Кремля, сообщает в воскресенье ТАСС.

По сообщению австрийской газеты Kronen Zeitung, Нехаммер намерен содействовать мирному урегулированию украинского конфликта. Его поездка согласована как с руководством Евросоюза, так и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В субботу Карл Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.