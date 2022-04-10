В понедельник состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили как в ведомстве федерального канцлера Австрии, так и в пресс-службе Кремля, сообщает в воскресенье ТАСС.
По сообщению австрийской газеты Kronen Zeitung, Нехаммер намерен содействовать мирному урегулированию украинского конфликта. Его поездка согласована как с руководством Евросоюза, так и с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В субботу Карл Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.