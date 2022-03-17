Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что на полный отказ от газа из РФ стране потребуется десять лет

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в четверг, 17 марта, что страна не может быстро избавиться от зависимости от российского газа, однако австрийские власти намерены работать в данном направлении.
Карл Нехаммер подчеркнул, что Австрия "исключительно зависит от российского газа". По словам канцлера, страна должна избавиться от этой зависимости, однако речь идет о длительном процессе – на это может понадобиться десять лет.
Нехаммер заметил, что австрийские власти должны обеспечить людям надежность на следующую зиму, поскольку есть серьезные опасения, что граждане могут остаться без энергии.