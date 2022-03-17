Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что на полный отказ от газа из РФ стране потребуется десять лет

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17 марта 2022, 16:01 Источник: ТАСС

канцлер Австрии Карл Нехаммер, Panoramic/Keystone Press Agency

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в четверг, 17 марта, что страна не может быстро избавиться от зависимости от российского газа, однако австрийские власти намерены работать в данном направлении.

Карл Нехаммер подчеркнул, что Австрия "исключительно зависит от российского газа". По словам канцлера, страна должна избавиться от этой зависимости, однако речь идет о длительном процессе – на это может понадобиться десять лет.

Нехаммер заметил, что австрийские власти должны обеспечить людям надежность на следующую зиму, поскольку есть серьезные опасения, что граждане могут остаться без энергии.