Согласно первым экзит-поллам, на выборах президента Франции Макрон и Ле Пен набирают равное количество голосов: по 24%

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10 апреля 2022, 20:22 Источник: РИА Новости

Голосование на выборах президента Франции, IMAGO/Luc Nobout/globallook.com

Согласно первым опубликованным экзит-поллам первого тура выборов президента Франции, за Макрона и Ле Пен проголосовало равное количество избирателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Бельгии.

По данным экзит-поллов, действующий президент Эммануэль Макрон и лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен набирают 24% голосов. Третий результат у лидера «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона — 19%.

К 17 часам местного времени (18.00 Москвы) явка на выборах составила 65%. Согласно рейтингу Elabe Opinion, накануне выборов за Макрона были готовы проголосовать 26% французов, за Ле Пен — 25.

Избирательные участки в стране закроются в 20.00 (21.00 Москвы).

Накануне выборов издание Politico написало, что власти США опасаются возможной победы на выборах Марин Ле Пен: по их мнению, это было бы «крупнейшей победой Москвы».