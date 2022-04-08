Politico: США опасаются, что на выборах во Франции может выиграть Ле Пен — это было бы «крупнейшей победой» Москвы

Правительство США обеспокоено ходом президентской кампании во Франции, где разрыв между действующим президентом Эммануэлем Макроном и кандидатом от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сократился до минимума, сообщает в пятницу со ссылкой на трех должностных лиц администрации США издание Politico.
Как рассказали собеседники газеты, имена которых не раскрываются, победа Ле Пен может «дестабилизировать западную коалицию против Москвы» и даже привести к тому, что некоторые из стран НАТО захотят выйти из альянса.
В правительственных кругах США считают, что выигрыш Ле Пен мог бы стать «крупнейшей победой Москвы» на внешнеполитической арене после начала спецоперации в Украине.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Марин Ле Пен выступает за выход Франции из НАТО, но осуждает действия Владимира Путина в Украине.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже 10 апреля.