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The Independent: британский премьер Борис Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на украинском поезде

, 16:54 Источник: RT

The Independent: британский премьер Борис Джонсон тайно добирался до Киева из Польши на украинском поезде
Фото: телеграм-канал Zelensky/Official

Британский премьер Борис Джонсон добирался до Киева, где он в субботу провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, инкогнито, на поезде из Польши. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, пресс-служба британского премьера отказалась сообщать подробности поездки из соображений безопасности.

В воскресенье британские СМИ опубликовали видео, на котором Борис Джонсон в вагоне рассказывает о своей поездке в Киев на украинском поезде, называя его «фантастическим».

9 апреля сообщалось о встрече премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Среди прочего речь шла о военной помощи Украине.

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