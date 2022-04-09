Джонсон и Зеленский обсудили новый пакет британской финансовой и военной помощи Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

9 апреля 2022, 18:05 Источник: ТАСС

Джонсон и Зеленский. Фото из соцсетей Андрея Сибиги, замглавы офиса президента Украины.

В субботу в Киеве состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил сотрудник канцелярии Джонсона, главной темой переговоров было углубление военно-политических отношений.

«Премьер-министр посетил Украину, чтобы лично встретиться с президентом Зеленским в знак солидарности с украинским народом. Они обсудили долгосрочную поддержку Украины, премьер-министр представит новый пакет финансовой и военной помощи», - заявил сотрудник канцелярии.

В пятницу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Джонсон сообщил, что Британия направит Киеву оружия на 100 млн фунтов стерлингов, в том числе ПЗРК Starstreak и 800 противотанковых ракет.