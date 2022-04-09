Премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским

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9 апреля 2022, 17:19 Источник: "Интерфакс"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится с визитом в Киеве. Об этом сообщил в субботу в своих соцсетях заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским» Великобритания, - написал Сибига, назвав Великобританию «лидером в оборонной поддержке Украины».

В пятницу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Джонсон сообщил, что Британия направит Киеву оружия на 100 млн фунтов стерлингов, том числе ПЗРК Starstreak и 800 противотанковых ракет.

Ранее Джонсон заявлял, что сделает все от него зависящее, чтобы «заморить голодом военную машину Путина».