Аргументы Недели → Политика 13+

5 апреля 2022, 20:14

Борис Джонсон, Martyn Wheatley/ Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон родился в американском мегаполисе Нью-Йорк, а полное его имя звучит так: Александр Борис де Пфеффель. Журналисты решили узнать секрет, почему будущего политика родители назвали так нетипично для англо-сакса.

Как отметили журналисты «Общественной службы новостей», всё оказалось весьма прозаично. Своим русским именем британский премьер обязан русскому мигранту, с которым мистер и миссис Джонсон познакомились в Мексике. Больше информации о мужчине узнать не удалось.

Зато журналисты выяснили причудливость родословной Джонсонов, которая оказалась весьма разнообразна. Прапрабабушка политика была черкешенкой и перебралась в Османскую империю во время Кавказской войны.

Причудливые пути фамильного древа продолжались очень долго. Сообщается, что прадед Джонсона – турецкий журналист Али Кемаль возглавлял МВД в правительстве последнего великого визиря Османской империи Ахмеда Окдая. Прадед Бориса в своё время приказал арестовать будущего первого президента Турции Кемаля Ататюрка. После прихода последнего к власти Али Кемаля казнили, а дед Джонсона – Осман Али сбежал в Великобританию и стал там называться Уилфредом Джонсоном.

В послужном списке британского политика имеются и иудейские корни − прадед Элиас Эвери Леви родился в Российской империи, был ученым-палеографом. Сам сэр Джонсон называет себя отдаленным потомком короля Георга II.