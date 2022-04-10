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Шеремет предложил временно прекратить поставки газа в ЕС в ответ «на оголтелую и неуважительную политику в отношении России»

, 09:54

Шеремет предложил временно прекратить поставки газа в ЕС в ответ «на оголтелую и неуважительную политику в отношении России»
Газопровод, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Москве следует временно прекратить поставки газа в Европейский союз, отвечая «на оголтелую и неуважительную политику в отношении России». Соответствующую точку зрения озвучил Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы РФ.

«Депутат Госдумы Шеремет предложил временно прекратить поставлять газ в Евросоюз в ответ "на оголтелую и неуважительную политику в отношении России"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что страны ЕС с 8 апреля прекратили пропускать на свою территорию автотранспортные средства, которые зарегистрированы в России и Белоруссии.

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