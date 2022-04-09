ФТС: страны Евросоюза под предлогом санкций с 8 апреля прекратили пропуск автотранспорта, зарегистрированного в РФ и Белоруссии

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9 апреля 2022, 15:44

Флаг Евросоюза, Reiner Zensen via www.imago-imag / globallookpress.com

Государства, входящие в состав Европейского союза, под предлогом санкций с 8 апреля прекратили пропуск автотранспорта, который зарегистрирован в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом, как информирует РИА Новости, заявила Федеральная таможенная служба.

«Страны ЕС с 8 апреля прекратили, под предлогом санкций, пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и Белоруссии», — процитировано заявление ФТС в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил два законопроекта о новых ограничительных мерах в отношении Москвы и Минска.