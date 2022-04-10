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10 апреля 2022, 10:19 Источник: РИА Новости

Эммануэль Макрон, фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Во Франции проводится первый тур президентских выборов: избирательные участки откроются до 20.00 мск., сообщает РИА Новости.

Порядок выборов следующий: голосование проводится в два этапа, где второй этап начнётся 26 апреля. Президент избирается сроком на пять лет, а в голосовании, по последним данным, смогут принять участие около 49 млн. жителей.

В первом туре участвуют 12 политиков, среди которых действующий президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго, а также лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фаворитами являются Макрон и Ле Пен.



Ранее французский политик Франсуа Асселино заявил, что если Марин Ле Пен проиграет выборы 2022, то это ее последние президентские выборы.