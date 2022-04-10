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Премьер Баварии Зедер заявил о резком росте безработицы в Германии при отказе от российского газа

, 08:13 Источник: РИА Новости

Премьер Баварии Зедер заявил о резком росте безработицы в Германии при отказе от российского газа
Маркус Зедер, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В случае отказа от российского газа в Германии произойдет снижение уровня жизни: к примеру, увеличится рост безработицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу премьера Баварии Маркуса Зедера с газетой WAZ.

Зедер считает, что немецкое правительство не должно допустить снижение уровня жизни среднего класса. Одними из последствий отказа от российского газа он назвал «массовую безработицу, социальный спад и демократические потрясения».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах Германии отказаться от поставок угля из России в течение переходного периода в 120 дней.

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