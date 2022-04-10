Экс-президент Трамп заявил, что США обладают самыми мощными ядерными силами

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10 апреля 2022, 07:07

Бывший президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна обладает самыми мощными ядерными силами. По данному вопросу политический деятель высказался, выступая на митинге в штате Северная Каролина.

«Мы создадим такие могущественные вооруженные силы <…>, я уже это сделал. У нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе с другими [системами]. Я даже ненавижу об этом говорить, но у нас самые мощные ядерные силы», — отметил Трамп.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, российский посол в США Анатолий Антонов указал на важность того, чтобы западные государства перестали подливать масла в огонь, накачивая Украину вооружениями.