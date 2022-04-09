Посол Анатолий Антонов: очень важно, чтобы страны Запада перестали подливать масла в огонь, накачивая Украину вооружениями

Аргументы Недели → Политика 13+

9 апреля 2022, 18:06

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Очень важно, чтобы западные государства перестали подливать масла в огонь, накачивая Украину вооружениями. На это, как информирует ТАСС, указал Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах.

«Это чрезвычайно важно, чтобы западные страны перестали подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», — процитирован дипломатический представитель в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, TG-канал «RT на русском» написал, что войска Донецкой народной республики при помощи армии РФ выбивают оставшуюся часть украинских националистических батальонов на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.