Володин: блокировка YouTube-канала Госдумы стала очередным доказательством нарушений США прав и свобод граждан

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9 апреля 2022, 12:34

В. Володин, фото с сайта Госдумы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в субботу высказался по поводу блокировки американской компанией Google парламентского YouTube-канала «Дума ТВ».

Как написал Володин в своем Telegram-канале, власти США заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против России.

«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации» написал спикер Госдумы и подчеркнул, что этого допускать нельзя.

Блокировка канала Госдумы - это очередное доказательство нарушений Соединенными Штатами прав и свобод граждан, - подытожил Володин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высказалась по поводу перспектив дальнейшей работы на территории РФ американского видеохостинга YouTube.