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Спикер МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал»

, 11:52

Спикер МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу перспектив дальнейшей работы на территории страны американского видеохостинга YouTube. Соответствующий пост Захарова разместила в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — отметила спикер дипломатического ведомства.

В субботу стало известно о блокировке со стороны компании Google YouTube-канала нижней палаты парламента РФ «Дума ТВ».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководство Роскомнадзора приняло решение ввести маркировку для шести сервисов Google.

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Политика

Александр Тихонов о заявлении Маркку Хаапасалми: Его задача – подавать Елене Вяльбе пальто на совете FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS)на выборах в мае. Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, резко раскритиковал такое заявление Маркку Хаапасалми. «Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать. Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен.»

Политика