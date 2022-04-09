Спикер МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал»

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9 апреля 2022, 11:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу перспектив дальнейшей работы на территории страны американского видеохостинга YouTube. Соответствующий пост Захарова разместила в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — отметила спикер дипломатического ведомства.

В субботу стало известно о блокировке со стороны компании Google YouTube-канала нижней палаты парламента РФ «Дума ТВ».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что руководство Роскомнадзора приняло решение ввести маркировку для шести сервисов Google.