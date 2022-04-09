Посол РФ в США Антонов: спецоперация России на Украине - результат нежелания Киева остановить геноцид русских

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9 апреля 2022, 08:50

Посол РФ в США А. Антонов, фото: Russian Embassy in the USA, globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов назвал специальную военную операцию России на Украине результатом нежелания киевского режима остановить геноцид через выполнение международных договоренностей.

Российский дипломат Анатолий Антонов дал интервью изданию Newsweek, оно опубликовано в пятницу.

Посол России в США заявил, что западные страна напрямую вовлечены в происходящие сейчас события, так как активно продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами. "Провоцируя таким образом дальнейшее кровопролитие", — подчеркнул Антонов. Дипломат отметил, что Россия предупреждает - "такие действия являются опасными и провокационными, поскольку они направлены против" нее. "Они могут привести США и Россию на путь прямой военной конфронтации".

Депутат Рады Валентин Наливайченко сообщил о планах силовиков Украины находить и ликвидировать российских военных после спецоперации.