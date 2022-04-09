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Депутат Рады Наливайченко сообщил о планах силовиков Украины находить и ликвидировать российских военных после спецоперации

, 07:23 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Наливайченко сообщил о планах силовиков Украины находить и ликвидировать российских военных после спецоперации
Депутат Рады Украины Валентин Наливайченко, фото из соцсети

Депутат Верховной Рады Украины Валентин Наливайченко предупредил о планах киевских силовиков физически ликвидировать участников спецоперации России по окончании боевых действий.

Наливайченко раскрыл, что Киев уже сейчас наладил деятельность с американскими и британскими спецслужбами, и они способствуют Украине установить личности участвующих в спецоперации российских военнослужащих.

Выступая в эфире телеканала "Апостроф", депутат Рады обвинил российских военных в "совершении преступлений" на территории Украины.

Наливайченко цитирует РИА Новости. Украинский парламентарий, как член парламента Украины, убежден, что нардепам "нужно проголосовать за то, чтобы мы их каждого находили и жестко карали". "Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились", — высказал мнение депутат Рады.

24 февраля 2022 года утром президент РФ Владимир Путин объявил специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент РФ заявил, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, 8 апреля заявил, что Россия рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем.

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