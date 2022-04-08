Спикер Кремля Песков: Россия рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем

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8 апреля 2022, 13:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация рассчитывает завершить специальную операцию на территории Украины в обозримом будущем. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«РФ рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Операция Москвы на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщалось ранее в пятницу, министерство обороны РФ указало, что заявления представителей киевских властей о российской «ракетной атаке» по вокзалу в городе Краматорске не соответствуют действительности.