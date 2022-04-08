Спикер Кремля Песков: Россия рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем

Российская Федерация рассчитывает завершить специальную операцию на территории Украины в обозримом будущем. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.
«РФ рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.
Операция Москвы на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщалось ранее в пятницу, министерство обороны РФ указало, что заявления представителей киевских властей о российской «ракетной атаке» по вокзалу в городе Краматорске не соответствуют действительности.