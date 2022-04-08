Политолог Токарев сообщил, что изучение соцсетей за март не подтвердило данные о событиях в Буче на Яблонской и Вокзальной

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8 апреля 2022, 08:55 Источник: РИА Новости

Здание МГИМО, фото: Anton Kavashkin/globallookpress.com

Российские исследователи из МГИМО изучили в социальных сетях основные сообщества, связанные с провокацией в украинском городе Буча. Доктор политических наук Алексей Токарев рассказал, что ни одной фотографии с телами погибших мирных граждан, сделанной в марте, когда в Буче находились российские войска, не обнаружено.

Американская газета New York Times написала, что тела людей на улицах в Буче лежали с 11 марта, журналисты этого издания насчитали 12 тел. В публикации ссылка на спутниковые снимки компании Maxar Technologies от 19 марта, где якобы тела лежат.

Эксперт Алексей Токарев обратил внимание, что эта американская компания, по ее заверению, обеспечивает 90 процентов геопространственных данных, используемых властями США для обеспечения нацбезопасности и безопасности войск при сухопутных операциях.

Российские исследователи, "сопоставив снимки и "Яндекс.карты", установили, что место, где якобы лежат тела, это пересечение улиц Яблонской и Вокзальной". Специалисты изучили в соцсетях и в Telegram шесть основных местных сообществ, связанных с Бучей. Оказалось, что за весь март там не размещено ни одного фото или видео, где были бы мертвые тела на Яблонской. Есть фотографии тел и разрушений из других районов Бучи, в том числе погибших российских солдат.

По словам эксперта, первое видео, на котором появляются тела на Яблонской, датируется вечером 1 апреля. Снимок сделан после ухода российских войск. Токарев предположил, что 31 марта в Буче могло что-то произойти, после того, как ВС РФ из Бучи вышли.

Видео, записанное на смартфон, в автомобиле, едущем на небольшой скорости. Его выложили в местном паблике вечером 1 апреля. Самое первое видео с трупами на Яблонской начало распространяться по всему миру.

Второго апреля появилось видео от Национальной полиции Украины (НПУ) из Бучи. На этом видео только в одном месте мелькает мертвое тело в машине. Исследователи определили, что полицейские проехали по городу. Но они почему-то не осматривали место якобы массовой гибели мирных граждан.

Специалист по медиаэкспертизе Эдуард Туманов предположил, что авторы жуткой провокации специально могли разложить тела людей на дороге.