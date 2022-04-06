Эксперт Туманов о снимках из Бучи в СМИ: «Эти люди погибли в разное время — не в один день»

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6 апреля 2022, 21:01

Улица в Буче, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Специалист по медиаэкспертизе Эдуард Туманов провёл детальный анализ фотографий из городка Буча, которые активно распространяют в СМИ Запада и Украины. Комментируя результаты своего исследования RT, он предположил, что авторы жуткой провокации специально могли разложить тела людей на дороге.

В частности, он отметил: «Эти люди погибли в разное время — не в один день». По его словам, криминалистам стоит обратить пристальное внимание на «различную степень выраженности трупных изменений при одинаковых условиях нахождения».

«Тут очень большой разброс... И что смущает: на фото, где обугленные трупы, — несоответствие места обнаружения погибшего характеру повреждения», − подчёркивает специалист.

Ранее сегодня в момент телефонных переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном российский президент Владимир Путин жёстко отозвался о грубой и циничной провокации украинских властей в Буче.