Глава МИД РФ Лавров: Запад управляет Украиной и толкает её к продолжению боевых действий

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7 апреля 2022, 18:42

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины контролируются администрацией США и их союзниками. Более того, именно кураторы толкают Киев на продолжение боевых действий.

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», − значится в заявлении российского министра.

Ранее стало известно, что спустя пару дней после вброса о «кровавой бане от русских военных» в Буче, городок посетило больше журналистов западных СМИ, чем Луганскую и Донецкую Народные Республики за 8 лет военной агрессии Украины.