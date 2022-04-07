Западные СМИ приезжают в Бучу не освещать обстоятельства, а поймать «хайп»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 апреля 2022, 15:24

СМИ в Буче, Cover Images/ Keystone Press Agency

Спустя пару дней после вброса о «кровавой бане от русских военных» в Буче, городок посетило больше журналистов западных СМИ, чем Луганскую и Донецкую Народные Республики за 8 лет военной агрессии Украины.

Только вот чем они занимаются здесь, как думаете? Они не выясняют обстоятельств произошедшего и не интересуются, почему нет до сих пор списка убитых. Зато фотографируют котиков и руины, природу киевской земли. Самое время. И весьма символичное отражение наплевательского отношения Запада к людям на Украине и в Донбассе. Они неинтересны чиновникам, миротворцам и доброхотам всех мастей там. Гораздо удобнее и лучше собирать на цветочках и котиках лайки в соцсетях, хотя ты и приехал в зону военных действий.

Не замечают западные посетители даже такие зверства. Обнародовано полное видео убийства украинскими военными российских пленных. Солдатам перерезали горло. Кадры не для слабонервных строго 18+

Шокирует полное без купюр видео с преступлением украинских нелюдей. На нём запечатлен момент расстрела одного из умирающих российских пленных. Всем нашим бойцам перед этим перерезали горло.

Расследовать такие «незамеченные» убийства будет Россия. В Донецк сегодня, 7 апреля, приехал Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он провел совещание по расследованию военных преступлений на Украине.