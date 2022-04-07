РИА Новости опубликовало видео вручения Рамзану Кадырову погон генерал-лейтенанта

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7 апреля 2022, 16:27

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

РИА Новости опубликовало видеозапись, на которой запечатлено вручение руководителю Чеченской Республики Рамзану Кадырову погон генерал-лейтенанта. Ролик появился сегодня в Telegram-канале информационного агентства.

Погоны Кадырову вручил командующий Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Сергей Захаров.

Присвоение главе Чечни звания генерал-лейтенант некоторое время назад подтвердил журналистам высокопоставленный источник в одном из правоохранительных ведомств.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Рамзан Кадыров указал на то, что «демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно.