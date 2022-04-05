РИА Новости: подтверждено, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант

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5 апреля 2022, 11:34 Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Источник одного из ведомств правительства Российской Федерации подтвердил присвоение главе Чеченской Республики Размзану Кадырову воинского звания генерал-лейтенант.

Ранее 28 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал Кадыров генералом и сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил чеченскому лидеру генеральского звания. Даудов отметил, что вклад Рамзана Кадырова в победу над международным терроризмом в Республике и сохранение целостности Российской Федерации невозможно переоценить.

29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта ответил, что он соответствующих документов не видел.

5 апреля 2022 года РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из правоохранительных ведомств информирует, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенант.